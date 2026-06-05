Сечин: Мир не сможет заменить 16 млн баррелей нефти в сутки при перебоях

Мировой рынок нефти не способен компенсировать возможное выпадение поставок в объёме 16 млн баррелей в сутки в случае перебоев на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможной компенсации выпадающих объёмов нефти.

«Никто не может. 16 млн баррелей в сутки», — сказал он.

Речь шла о возможных последствиях закрытия Ормузского пролива и влиянии этого сценария на мировой рынок энергоресурсов. Отвечая на вопрос о потенциальном росте цен на нефть до 150 долларов за баррель при длительном нарушении поставок, Сечин переадресовал его президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти в Индию в мае увеличились примерно на 70% по сравнению с февральским уровнем и достигли около 1,85 млн баррелей в сутки. На фоне перебоев с ближневосточными поставками российское сырьё стало критически важным для ключевых азиатских покупателей, включая Индию и Китай.