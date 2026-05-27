27 мая, 17:44

Экспорт российской нефти в Индию резко вырос из-за закрытия Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Экспорт нефти из РФ в Индию в мае вырос на 70% по сравнению с февральским уровнем, достигнув около 1,85 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика связана с началом войны США против Ирана, после которой Тегеран закрыл Ормузский пролив, и российское сырьё стало жизненно важным для ключевых покупателей — Нью-Дели и Пекина, пишет агентство Bloomberg.

Москва оказалась в числе немногих крупных победителей ближневосточного конфликта: цены на российскую нефть взлетели вслед за мировыми бенчмарками, а американский лидер Дональд Трамп приостановил действие санкций на поставки. Это решение облегчило индийским нефтеперерабатывающим предприятиям увеличение закупок.

Ранее сообщалось, что Индия увеличила закупки нефти из Латинской Америки и Африки из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив — после начала военной операции Израиля и США против Ирана индийские НПЗ активнее импортируют сырьё из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, при этом сохранив закупки российской нефти (в апреле импорт из РФ сократился на 29,4% до 1,6 млн баррелей в сутки из-за техобслуживания НПЗ «Найара Энерджи», но аналитики ожидают роста до 1,9 млн в мае).

Анастасия Никонорова
