Индия нарастила импорт нефти из Латинской Америки и Африки взамен РФ

Индия увеличила закупки нефти из Латинской Америки и Африки. Причина — перебои с поставками через Ормузский пролив. Агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на данные трейдеров и аналитической компании Кплер.

После начала военной операции Израиля и США против Ирана индийские НПЗ активнее импортируют сырьё из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии. При этом Индия сохранила закупки российской нефти. В апреле импорт из РФ сократился на 29,4% до 1,6 миллиона баррелей в сутки из-за техобслуживания НПЗ «Найара Энерджи». Аналитики ожидают рост поставок до 1,9 миллиона баррелей в сутки в мае.

Индия впервые за семь лет получила нефть из Ирана в апреле. Вашингтон выдал временное разрешение для стабилизации мировых цен. Общий объём импорта нефти в апреле составил 4,57 миллиона баррелей в сутки — показатель соответствует уровню марта но на 15,5% ниже прошлогоднего.

ОАЭ и Саудовская Аравия остаются единственными странами Персидского залива, которые экспортируют нефть в обход Ормузского пролива по трубопроводам. Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн по-прежнему зависят от морского маршрута через пролив.

Ранее Британия бессрочно разрешила импорт топлива из нефти РФ через третьи страны. Лондон официально легализовал закупки нефтепродуктов. Формально они подпадают под антироссийские ограничения. Но теперь эти товары поступают через посредников.