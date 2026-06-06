Сечин спрогнозировал рост цен на нефть выше 250 долларов

Мировые цены на нефть могут вырасти ещё примерно на 100 долларов за баррель в случае введения новых ограничений против российского экспорта, достигнув отметки выше 250 долларов. Такой прогноз сделал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда, скорее всего, прав господин Танака (экс-глава Международного энергетического агентства Нобуо Танака). К уровню 150–160 долларов добавятся ещё 100 долларов», — сказал он на полях ПМЭФ.

Ранее Сечин заявил, что мировой рынок нефти не способен компенсировать возможное выпадение поставок в объёме 16 млн баррелей в сутки в случае перебоев на Ближнем Востоке. Речь шла о возможных последствиях закрытия Ормузского пролива. Обсуждалось влияние этого сценария на мировой рынок энергоресурсов