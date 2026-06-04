Новак счёл нынешний энергокризис беспрецедентным, возможен дефицит нефти в мире

Энергокризис, наблюдающийся сегодня в мире, беспрецедентен — такого не было даже в ХХ веке, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. Он не исключил, что в этом году может возникнуть физический дефицит нефти, если кризис на Ближнем Востоке сохранится.

«Безусловно, на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках, мы видим, что это беспрецедентный на самом деле кризис. Такого не было никогда, даже в ХХ веке... Если конфликт (на Ближнем Востоке) будет затягиваться, добыча стран Персидского залива не будет увеличена. Конечно, будет через несколько месяцев дефицит», — сказал он.

Пока же, по мнению вице-премьера, мировой рынок не в полной мере ощутил последствия энергокризиса, так как живет за счёт остатков топлива.

Тем временем на фоне кризиса администрация США не исключает очередного продления исключений из односторонних санкций против российского нефтяного сектора.