Евросоюз в мае нарастил импорт российского сжиженного природного газа на 21% в годовом выражении, до 2,267 миллиарда кубометров, в то время как поставки с Ближнего Востока впервые в истории упали до нуля. Такой вывод следует из анализа РИА «Новости» данных аналитической компании Bruegel.

Обнуление ближневосточных поставок связано с приостановкой производства в Катаре. За январь-май поставки оттуда обвалились в 2,2 раза. Импорт из американских стран, включая США и Тринидад и Тобаго, напротив, сократился на 14%. Африканские же объёмы упали на 18% за месяц и на 21% с начала года.

Российский трубопроводный газ тем временем ставит рекорды. В марте поставки достигли исторического максимума с 2019 года. В апреле они немного просели из-за запрета ЕС на краткосрочные контракты, но в мае снова резко пошли вверх. За первые пять месяцев Евросоюз закупил у России 11,243 миллиарда кубометров СПГ, что на 19% больше прошлогоднего показателя.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что до Европы наконец-то начинает доходить истинная цена отказа от российского газа. По его словам, Брюссель постепенно осознаёт, что надвигающийся энергетический коллапс — прямое следствие этого самоубийственного решения. В качестве самого яркого примера он привёл Германию. Раньше туда уходило 55% всего российского газового экспорта. Сейчас, по словам Дмитриева, в стране идёт настоящая деиндустриализация, и предприятия закрываются одно за другим.