КСИР нанёс удары по американским F-15, F-16 и F-35 на авиабазе в Иордании
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Иран нанёс удар баллистическими ракетами по аэродрому в районе иорданского города Аль-Азрак, где базируются американские истребители F-15, F-16 и F-35. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на КСИР.
Для атаки было использовано 12 баллистических ракет.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. До этого появлялись сообщения о серии взрывов в нескольких городах Ирана. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округ Минаб. Кроме того, в районе иранских островов Кешм и Хенгам также были слышны взрывы.
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