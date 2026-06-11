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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 03:18

КСИР нанёс удары по американским F-15, F-16 и F-35 на авиабазе в Иордании

Обложка © Wikipedia / 122947vfw

Обложка © Wikipedia / 122947vfw

Иран нанёс удар баллистическими ракетами по аэродрому в районе иорданского города Аль-Азрак, где базируются американские истребители F-15, F-16 и F-35. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на КСИР.

Для атаки было использовано 12 баллистических ракет.

США завершили новую серию ударов по Ирану, опубликовав видео ракетных запусков
США завершили новую серию ударов по Ирану, опубликовав видео ракетных запусков

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. До этого появлялись сообщения о серии взрывов в нескольких городах Ирана. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округ Минаб. Кроме того, в районе иранских островов Кешм и Хенгам также были слышны взрывы.

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Алена Пенчугина
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