Трамп заявил, что США выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Fox News заявил, что американские военные применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана.

«Президент сказал Fox News, что 49 ракет Tomahawk были использованы для ударов по целям на территории Ирана», — привел подробности разговора журналист Трей Ингст в прямом эфире телеканала.

Ранее поступала информация, что Корпус стражей исламской революции Ирана нанёс удары по двум судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив, после чего военные объявили о закрытии стратегического маршрута до дальнейшего уведомления. В КСИР предупредили, что любые попытки приблизиться к проливу будут рассматриваться как сотрудничество с противником, а решение о закрытии связали с нарушениями условий прекращения огня со стороны США. Иран также призвал корабли в Персидском заливе и Оманском море не покидать места стоянки.

В ночь на 11 июня в нескольких районах Ирана, включая морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округа Кешм и Минаб, прогремела серия взрывов, системы ПВО работают над уничтожением целей в небе. Кроме того, произошли столкновения между военно-морскими силами США и Ирана в Персидском заливе, в районе иранских островов Кешм и Хенгам слышны взрывы.