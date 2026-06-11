Серия взрывов прогремела в нескольких районах Ирана

В нескольких городах Ирана прогремела серия взрывов. Системы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей в небе сразу над несколькими провинциями страны, сообщает агентство Mehr.

По информации источника, атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округа Кешм и Минаб.

Кроме того, произошли столкновения между военно-морскими силами США и Ирана в Персидском заливе. В районе иранских островов Кешм и Хенгам слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что США усилили атаки на Иран в ночь на четверг. Удары наносились по ключевым объектам инфраструктуры. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он сообщил журналистам, что Центральное командование США приступило к бомбардировкам вечером. Хегсет сослался на указание президента Дональда Трампа нанести сильный удар по Ирану.