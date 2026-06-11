Пентагон привёл в действие приказ Трампа: США второй день подряд наносят удары по Ирану

Центральное командование ВС США начало наносить дополнительные удары по целям в Иране. Об этом сообщила пресс-служба СЕНТКОМ в социальной сети X.

Удары наносятся по приказу верховного главнокомандующего вооружёнными силами США. В командовании уточнили, что атаки предприняты в целях самообороны. Бомбардировки начались в 17:15 по времени Восточного побережья США. Под огонь попал ряд объектов на иранской территории.

«Силы Центрального командования начали в 17:15 по времени Восточного побережья (00:15 11 июня мск. — Прим. Life.ru) по приказу верховного главнокомандующего наносить дополнительные удары в целях самообороны по ряду целей в Иране», — говорится в сообщении СЕНТКОМ.

Ранее сообщалось, что США усилили атаки на Иран в ночь на четверг. Удары наносились по ключевым объектам инфраструктуры. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он сообщил журналистам, что Центральное командование США приступило к бомбардировкам вечером. Хегсет сослался на указание президента Дональда Трампа нанести сильный удар по Ирану.