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Регион
10 июня, 22:11

Пентагон привёл в действие приказ Трампа: США второй день подряд наносят удары по Ирану

СЕНТКОМ: США приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Центральное командование ВС США начало наносить дополнительные удары по целям в Иране. Об этом сообщила пресс-служба СЕНТКОМ в социальной сети X.

Удары наносятся по приказу верховного главнокомандующего вооружёнными силами США. В командовании уточнили, что атаки предприняты в целях самообороны. Бомбардировки начались в 17:15 по времени Восточного побережья США. Под огонь попал ряд объектов на иранской территории.

«Силы Центрального командования начали в 17:15 по времени Восточного побережья (00:15 11 июня мск. — Прим. Life.ru) по приказу верховного главнокомандующего наносить дополнительные удары в целях самообороны по ряду целей в Иране», — говорится в сообщении СЕНТКОМ.

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Ранее сообщалось, что США усилили атаки на Иран в ночь на четверг. Удары наносились по ключевым объектам инфраструктуры. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он сообщил журналистам, что Центральное командование США приступило к бомбардировкам вечером. Хегсет сослался на указание президента Дональда Трампа нанести сильный удар по Ирану.

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Антон Голыбин
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