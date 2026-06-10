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Война на Ближнем Востоке

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Регион
10 июня, 16:07

Трамп пообещал сегодня снова «сильно ударить» по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

США намерены в ближайшие часы вновь нанести жёсткие удары по Ирану. Об этом президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, объяснив решение инцидентом с американским вертолётом.

«Мы вчера жёстко по ним ударили. И мы сегодня вновь сильно по ним ударим. <...> Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину», — сказал американский лидер.

Трамп в очередной раз объявил о полном разгроме армии Ирана
Трамп в очередной раз объявил о полном разгроме армии Ирана

Напомним, ВС США накануне начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт AH-64 Apache. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.

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Полина Никифорова
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