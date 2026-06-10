Трамп пообещал сегодня снова «сильно ударить» по Ирану

США намерены в ближайшие часы вновь нанести жёсткие удары по Ирану. Об этом президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, объяснив решение инцидентом с американским вертолётом.

«Мы вчера жёстко по ним ударили. И мы сегодня вновь сильно по ним ударим. <...> Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину», — сказал американский лидер.