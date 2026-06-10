Аракчи пригрозил ответом на удары со стороны США и призвал их покинуть регион

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооружённые силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит много глав о печальных судьбах вторгавшихся чужаков», — написал Аракчи.

Это заявление прозвучало после того, как в ночь на среду Центральное командование Пентагона нанесло удары по иранской территории. В Вашингтоне атаку объяснили ответом на инцидент с американским военным вертолётом. В портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик прогремели взрывы. По данным портала Axios, целями стали несколько комплексов противовоздушной обороны и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива.