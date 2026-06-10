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9 июня, 22:08

Al Arabiya: Иран назвал непреднамеренным инцидент с вертолётом США

AH-64E Apache. Обложка © Wikipedia / U.S. Army

AH-64E Apache. Обложка © Wikipedia / U.S. Army

Иран не планировал сбивать американский вертолёт Apache над Ормузским проливом. Инцидент произошёл на фоне напряжённости в районе пролива. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Тегеран передал посредникам, что произошедшее носило непреднамеренный характер. Иран не отказывается вести переговоры с США и намерен по-прежнему придерживаться дипломатического вектора.

США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолёт Apache
США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолёт Apache

Напомним, американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил о причастности Ирана к инциденту. По его словам, американский вертолёт Apache выполнял патрульный полёт над Ормузским проливом, когда его поразила иранская сторона. Трамп утверждал, что оба пилота выжили, находятся в безопасности и не получили ранений. При этом он назвал произошедшее нападением и заявил, что Вашингтон должен на него ответить.

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Антон Голыбин
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