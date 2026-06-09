Ударный вертолёт ВС США разбился близ Ормузского пролива

Американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, оба члена экипажа были спасены после инцидента. Их состояние не уточняется.

Причины происшествия пока не установлены.

Напомним, американские ударные вертолёты AH-64 Apache приступили к патрулированию района Ормузского пролива в апреле. Как сообщило центральное командование, солдаты армии США совершают полёты над проливом и в его окрестностях, демонстрируя своё присутствие в поддержку свободы судоходства.