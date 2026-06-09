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9 июня, 04:58

Ударный вертолёт ВС США разбился близ Ормузского пролива

AH-64E Apache. Обложка © Wikipedia / U.S. Army

AH-64E Apache. Обложка © Wikipedia / U.S. Army

Американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, оба члена экипажа были спасены после инцидента. Их состояние не уточняется.

Причины происшествия пока не установлены.

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Напомним, американские ударные вертолёты AH-64 Apache приступили к патрулированию района Ормузского пролива в апреле. Как сообщило центральное командование, солдаты армии США совершают полёты над проливом и в его окрестностях, демонстрируя своё присутствие в поддержку свободы судоходства.

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Артём Гапоненко
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