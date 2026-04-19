Вертолёты AH-64 Apache США начали патрулирование в Ормузском проливе

Американские ударные вертолёты AH-64 Apache приступили к патрулированию района Ормузского пролива. Об этом пишет Центральное командование США.

«17 апреля вертолёты AH-64 Apache патрулируют небо над Ормузским проливом. Солдаты армии США совершают полёты над проливом и в его окрестностях, демонстрируя своё присутствие в поддержку свободы судоходства», — говорится в заявлении.

А ранее атомный авианосец ВМС США Gerald R. Ford зашёл в акваторию Красного моря вместе с двумя эсминцами. Предшествующий период корабль провёл в восточной части Средиземноморья — у самых границ ближневосточного региона. Авианосец совершил не в одиночку, а в компании двух ракетных эсминцев: USS Mahan и USS Winston S. Churchill.