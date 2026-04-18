«Экономическая ярость»: США расширяют морскую операцию против Ирана за пределы Ближнего Востока

Американские военные готовятся захватывать связанные с Ираном коммерческие суда и нефтетанкеры в международных водах. Таким образом, Вашингтон расширяет зону проведения своих военно-морских операций за пределы Ближнего Востока, сообщает газета Wall Street Journal.

«Вооружённые силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица», — говорится в публикации.

По данным газеты, Соединённые Штаты планируют конфисковывать суда, связанные с Ираном, в международных водах за пределами региона Ближнего Востока. Издание предполагает, что таким образом администрация президента США стремится усилить экономическое давление на Тегеран. Цель этой стратегии, как полагает WSJ, заключается в том, чтобы побудить иранские власти к открытию Ормузского пролива и достижению компромисса по своей ядерной программе.

Вчера Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже сегодня объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.