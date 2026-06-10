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9 июня, 21:53

США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолёт Apache

Обложка © X / U.S. Central Command

Обложка © X / U.S. Central Command

Вооружённые силы Соединённых Штатов начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт AH-64 «Apache». Об этом сообщает Центральное командование США.

«Сегодня в 17:00 по восточному времени по приказу главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить удары в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний сбитый вертолёт Apache армии США. Эта операция является соразмерным ответом на необоснованную агрессию со стороны Ирана», — говорится в сообщении.

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Напомним, 9 июня американский ударный вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. По данным издания, оба члена экипажа были спасены после инцидента. Их состояние не уточняется. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолёт Apache во время патрулирования. По словам американского лидера, Вашингтон должен ответить на этот инцидент.

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Тимур Хингеев
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