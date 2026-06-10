Трамп в очередной раз объявил о полном разгроме армии Ирана

Презиидент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с резкими заявлениями относительно иранской армии, объявив о её полном уничтожении. В своём посте в Truth Social он написал, что иранские вооруженные силы находятся в состоянии «полного и окончательного разгрома», а их значительная часть, включая флот и ВВС, «фактически больше не существует».

«Иранские вооружённые силы находятся в состоянии полного и окончательного разгрома», — утверждает американский лидер.

Трамп охарактеризовал Иран как бездействующего «хулигана Ближнего Востока», который «мёртв». Он также обвинил Иран в затягивании переговоров по выгодной сделке и предупредил о неизбежности расплаты.

Накануне Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что удары по Ирану стали ответом на атаку, которой подвергся американский вертолёт Apache в небе над Ормузским проливом. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.