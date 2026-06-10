США нанесли удары по водохранилищам в районе Сириκа в Иране

Соединённые Штаты нанесли удары по инфраструктуре водоснабжения в районе города Сирик на юге Ирана, в результате чего были повреждены два водохранилища. Об этом информирует IRIB.

После атаки в округе произошло полное отключение подачи воды. На фоне этих событий иранские СМИ сообщали о серии взрывов в южных регионах страны. Сообщения поступали из Сириκа, Бендер-Аббаса, Джаска и района острова Кешм.

Корпус стражей исламской революции заявил, что нанёс ответный удар по американским силам в Бахрейне. КСИР использовал беспилотные летательные аппараты для атаки на объекты 5-го флота США. Помимо этого, иранские военные нанесли удары по нескольким американским базам на Ближнем востоке. В Корпусе стражей подчеркнули, что если Соединённые Штаты продолжат враждебные действия, последуют ещё более жёсткие ответные меры.