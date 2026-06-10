В КСИР сообщили, что в ответ на удары атаковали силы 5-го флота США в Бахрейне
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Корпус стражей исламской революции нанёс ответный удар по американским силам в Бахрейне. Как сообщает телеканал Press TV, КСИР использовал беспилотные летательные аппараты для атаки на объекты 5-го флота США.
«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», — сказано в заявлении КСИР.
Помимо этого, иранские военные нанесли удары по нескольким американским базам на Ближнем востоке. В Корпусе стражей подчеркнули, что если Соединённые Штаты продолжат враждебные действия, последуют ещё более жёсткие ответные меры.
Напомним, во вторник Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что удары по Ирану стали ответом на атаку, которой подвергся американский вертолёт Apache в небе над Ормузским проливом. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Позднее в Центральном командовании заявили о завершении ударов.
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