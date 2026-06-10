В КСИР сообщили, что в ответ на удары атаковали силы 5-го флота США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции нанёс ответный удар по американским силам в Бахрейне. Как сообщает телеканал Press TV, КСИР использовал беспилотные летательные аппараты для атаки на объекты 5-го флота США.

«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», — сказано в заявлении КСИР.

Помимо этого, иранские военные нанесли удары по нескольким американским базам на Ближнем востоке. В Корпусе стражей подчеркнули, что если Соединённые Штаты продолжат враждебные действия, последуют ещё более жёсткие ответные меры.