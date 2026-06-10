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Война на Ближнем Востоке

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Регион
10 июня, 01:53

В КСИР сообщили, что в ответ на удары атаковали силы 5-го флота США в Бахрейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции нанёс ответный удар по американским силам в Бахрейне. Как сообщает телеканал Press TV, КСИР использовал беспилотные летательные аппараты для атаки на объекты 5-го флота США.

«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», — сказано в заявлении КСИР.

Помимо этого, иранские военные нанесли удары по нескольким американским базам на Ближнем востоке. В Корпусе стражей подчеркнули, что если Соединённые Штаты продолжат враждебные действия, последуют ещё более жёсткие ответные меры.

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Напомним, во вторник Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что удары по Ирану стали ответом на атаку, которой подвергся американский вертолёт Apache в небе над Ормузским проливом. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Позднее в Центральном командовании заявили о завершении ударов.

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Виталий Приходько
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