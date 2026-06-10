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Регион
10 июня, 01:24

Соединённые Штаты завершили удары по Ирану

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Вооружённые силы США завершили нанесение ударов по Ирану после атаки на американский вертолёт Apache. Об этом сообщили в Центральном командовании США.

«Силы Центрального командования США завершили нанесение ударов в целях самообороны по Ирану 9 июня по указанию главнокомандующего в ответ на сбитый вчера вертолёт армии США Apache», — говорится в заявлении.

CENTCOM также указывает, что под удар попали средства ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения в районе Ормузского пролива. Для операции использовалось высокоточное вооружение с истребителей ВВС и ВМС США. В Командовании назвали действия соразмерным ответом на недавние нападения на американских военных и международные торговые суда, проходящие через регион.

США приступили к третьей волне ударов по целям в Иране
США приступили к третьей волне ударов по целям в Иране

Напомним, во вторник Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что удары по Ирану стали ответом на атаку, которой подвергся американский вертолёт Apache в небе над Ормузским проливом. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.

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Тимур Хингеев
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