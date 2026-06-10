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10 июня, 01:02

США приступили к третьей волне ударов по целям в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi

Американские военные приступили к третьей волне ударов по территории Ирана. Об этом во вторник сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X, ссылаясь на источник в американской администрации.

Ранее Равид уже информировал о начале второй волны, в ходе которой США атаковали иранские средства противовоздушной обороны и радиолокационные станции.

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Напомним, во вторник Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что удары по Ирану стали ответом на атаку, которой подвергся американский вертолёт Apache в небе над Ормузским проливом. Детали о целях и масштабах третьей волны пока не раскрываются. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.

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Виталий Приходько
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