США приступили к третьей волне ударов по целям в Иране

Американские военные приступили к третьей волне ударов по территории Ирана. Об этом во вторник сообщил журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X, ссылаясь на источник в американской администрации.

Ранее Равид уже информировал о начале второй волны, в ходе которой США атаковали иранские средства противовоздушной обороны и радиолокационные станции.

Напомним, во вторник Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что удары по Ирану стали ответом на атаку, которой подвергся американский вертолёт Apache в небе над Ормузским проливом. Детали о целях и масштабах третьей волны пока не раскрываются. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.