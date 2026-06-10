Трамп назвал удары США по Ирану мощным ответом на сбитый вертолёт

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары американских сил по Ирану стали «мощным» ответом на инцидент со сбитым вертолётом Соединённых Штатов. Об этом республиканец сказал в ходе телефонного разговора с журналистом ABC Джонатаном Карлом.

«Я считаю, что очень важно дать ответ. Они сбили вертолёт, и мы отвечаем прямо сейчас. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолётом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень решительным, очень мощным, и именно таким он и является», — цитирует Трампа журналист в соцсети X.