Трамп назвал удары США по Ирану мощным ответом на сбитый вертолёт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары американских сил по Ирану стали «мощным» ответом на инцидент со сбитым вертолётом Соединённых Штатов. Об этом республиканец сказал в ходе телефонного разговора с журналистом ABC Джонатаном Карлом.
«Я считаю, что очень важно дать ответ. Они сбили вертолёт, и мы отвечаем прямо сейчас. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолётом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень решительным, очень мощным, и именно таким он и является», — цитирует Трампа журналист в соцсети X.
Напомним, ВС США начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт AH-64 Apache. Позднее США нанесли удары по нескольким иранским батареям противовоздушной обороны и радиолокационным станциям в районе Ормузского пролива. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.