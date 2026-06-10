США нанесли удары по иранским батареям ПВО в районе Ормузского пролива

Американские военные в хоте атаки на Иран нанесли удары по нескольким иранским батареям противовоздушной обороны и радиолокационным станциям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на информированный источник.

«Силы США атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива», — говорится в сообщении журналиста.

Этим действиям предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что американский вертолёт Apache AH-64, упавший у берегов Омана, был сбит иранской стороной. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент. Обоих пилотов, находившихся на борту, удалось спасти.

Позднее Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) официально объявило о начале нанесения ударов по территории Ирана, назвав их ответом на сбитие вертолёта.

При этом телеканал Al Arabiya сообщил, что Иран не планировал сбивать американский вертолёт Apache над Ормузским проливом. Инцидент произошёл на фоне напряжённости в районе пролива. По данным телеканала, Тегеран передал посредникам, что произошедшее носило непреднамеренный характер. Иран не отказывается вести переговоры с США и намерен по-прежнему придерживаться дипломатического вектора.