Небензя призвал Совбез ООН сосредоточиться на ситуации вокруг Ирана

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН призвал активизировать дипломатическую работу по ситуации вокруг Ирана. По его словам, Россия готова содействовать урегулированию конфликта.

«Призываем всех членов Совета и его председателя прекратить подливать масла в огонь и сосредоточиться на работе по содействию политико-дипломатическому урегулированию вокруг Ирана, в который уже вовлечён ряд конструктивно настроенных государств, в том числе наши пакистанские коллеги», — сказал Небензя.

А ранее Василий Небензя охарактеризовал как моральное дно заседание Совета Безопасности ООН, созванное из-за террористической атаки украинских военных на Старобельск. По словам дипломата, за долгую практику ему приходилось видеть немало циничных встреч в Совбезе, однако нынешняя побила все рекорды по низости. Он добавил, что некоторые участники выглядели откровенно жалко, поскольку так и не смогли выдавить из себя ни капли сочувствия к погибшим и принялись отрицать самоочевидные вещи.