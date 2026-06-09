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9 июня, 11:31

Небензя назвал дном заседание СБ ООН по удару в Старобельске

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Заседание Совета Безопасности ООН, созванное из-за террористической атаки украинских военных на Старобельск, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал как моральное дно. Своей оценкой он поделился в беседе с ИС «Вести».

По словам дипломата, за долгую практику ему приходилось видеть немало циничных встреч в Совбезе, однако нынешняя побила все рекорды по низости. Он добавил, что некоторые участники выглядели откровенно жалко, поскольку так и не смогли выдавить из себя ни капли сочувствия к погибшим и принялись отрицать самоочевидные вещи. Небензя также обратил внимание, что украинский представитель вместо этого ввязался в схоластический спор о возрасте жертв, словно это имело хоть какое-то значение.

«Это был целенаправленный удар по учебному заведению серией беспилотников. Всё это хорошо известно», — резюмировал он.

Дипломат также заявил, что призыв России осудить очевидное преступление был проигнорирован: официальные лица организации спрятались за общими словами, избегая называть Киев виновным. Зато, по его словам, они проявляют чудеса готовности, когда нужно голословно обвинить во всех грехах Россию.

МИД: РФ готова организовать приезд делегации ООН к месту теракта в Старобельске
МИД: РФ готова организовать приезд делегации ООН к месту теракта в Старобельске

Ранее сообщалось, что МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске. Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали педколледж в Старобельске. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористическую атаку с использованием беспилотников западного производства, осуществлённую при содействии НАТО. Российским Следственным комитетом инициировано уголовное преследование.

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Вероника Бакумченко
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