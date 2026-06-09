Заседание Совета Безопасности ООН, созванное из-за террористической атаки украинских военных на Старобельск, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал как моральное дно. Своей оценкой он поделился в беседе с ИС «Вести».

По словам дипломата, за долгую практику ему приходилось видеть немало циничных встреч в Совбезе, однако нынешняя побила все рекорды по низости. Он добавил, что некоторые участники выглядели откровенно жалко, поскольку так и не смогли выдавить из себя ни капли сочувствия к погибшим и принялись отрицать самоочевидные вещи. Небензя также обратил внимание, что украинский представитель вместо этого ввязался в схоластический спор о возрасте жертв, словно это имело хоть какое-то значение.

«Это был целенаправленный удар по учебному заведению серией беспилотников. Всё это хорошо известно», — резюмировал он.

Дипломат также заявил, что призыв России осудить очевидное преступление был проигнорирован: официальные лица организации спрятались за общими словами, избегая называть Киев виновным. Зато, по его словам, они проявляют чудеса готовности, когда нужно голословно обвинить во всех грехах Россию.

Ранее сообщалось, что МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске. Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали педколледж в Старобельске. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористическую атаку с использованием беспилотников западного производства, осуществлённую при содействии НАТО. Российским Следственным комитетом инициировано уголовное преследование.