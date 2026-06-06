МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске

Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов получил кадры с места теракта ВСУ в Старобельске (ЛНР). Фото и видео ему передал замглавы МИД РФ Александр Алимов, рассказали в пресс-службе самого внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов», — сказано в тексте.

Во время встречи чиновников по видеосвязи подключили жителей региона, которые были очевидцами удара, пострадали или потеряли близких. Кузнецову дали из первых рук ознакомиться со случившимся и зафиксировать показания свидетелей теракта.