МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске
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Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов получил кадры с места теракта ВСУ в Старобельске (ЛНР). Фото и видео ему передал замглавы МИД РФ Александр Алимов, рассказали в пресс-службе самого внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов», — сказано в тексте.
Во время встречи чиновников по видеосвязи подключили жителей региона, которые были очевидцами удара, пострадали или потеряли близких. Кузнецову дали из первых рук ознакомиться со случившимся и зафиксировать показания свидетелей теракта.
Напомним, удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР произошёл 22 мая. В здании находились дети и подростки, при этом рядом не было военных объектов или техники. Погиб 21 человек. Посетить место трагедии в Старобельске согласились 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, не захотели отправить своих журналистов, чтобы зафиксировать зверства ВСУ.
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