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Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

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Регион
6 июня, 13:59

МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске

Обложка © Луганский Информационный Центр

Обложка © Луганский Информационный Центр

Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов получил кадры с места теракта ВСУ в Старобельске (ЛНР). Фото и видео ему передал замглавы МИД РФ Александр Алимов, рассказали в пресс-службе самого внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов», — сказано в тексте.

Во время встречи чиновников по видеосвязи подключили жителей региона, которые были очевидцами удара, пострадали или потеряли близких. Кузнецову дали из первых рук ознакомиться со случившимся и зафиксировать показания свидетелей теракта.

Американский журналист заявил об использовании ВСУ Starlink при ударе по Старобельску
Американский журналист заявил об использовании ВСУ Starlink при ударе по Старобельску

Напомним, удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР произошёл 22 мая. В здании находились дети и подростки, при этом рядом не было военных объектов или техники. Погиб 21 человек. Посетить место трагедии в Старобельске согласились 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, не захотели отправить своих журналистов, чтобы зафиксировать зверства ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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