Американский журналист-расследователь и международный секретарь Компартии США Кристофер Хелали на полях ПМЭФ заявил, что западные журналисты, посетившие место теракта в Старобельске, подтвердили использование ВСУ систем Starlink для атаки на общежитие. Его слова приводит ТАСС.

«Мы все были не только потрясены и ужаснулись теми разрушениями, которые украинский режим учинил во время расправы над 21 студентом, но и увидели, что для этого использовались западные технологии, включая Starlink», — сказал Хелали.

Недавно Хелали имел возможность лично ознакомиться с последствиями атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, присоединившись к группе международных журналистов. Он подчеркнул, что для него было честью разделить этот опыт с такими известными коллегами, как Рик Санчес из США. Хелали сделал вывод, что ответственность за жертвы лежит не только на киевских властях, но и на их спонсорах и сторонниках.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты. В результате удара здание частично обрушилось. Погиб 21 человек. Приглашение от МИД РФ посетить место трагедии в Старобельске приняли 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, от реагирования уклонились — официально назвав причиной дефицит времени, а фактически проигнорировав предложение.