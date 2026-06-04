«Можно мне салфетку?»: Захарова расплакалась, показывая фото погибших детей из Старобельска

На выездном брифинге в рамках ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слез, показывая снимки детей, погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По словам дипломата, это ее долг – говорить о трагедии, которую пережили семьи погибших.

Захарова на ПМЭФ со слезами на глазах показала фото погибших детей из Старобельска. Видео © Telegram / Абзац

«Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать», — заявила Захарова, обращаясь за салфеткой.

В ходе своего выступления она упомянула, что 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв вооружённых конфликтов, учреждённый ООН. Захарова призвала Организацию Объединённых Наций обратить внимание на произошедшее в Старобельске.

Дипломат также процитировала ответ представителей ООН на запрос о верификации информации: «им нужна дополнительная верификация». Захарова предложила представителям ООН лично посетить место событий, госпиталь и пообщаться с пострадавшими для проведения верификации. По её мнению, реакция западных стран на этот инцидент, характеризующаяся бездействием и «беспардонной ложью», не является неожиданной.

Напомним, что в ночь на 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты. В результате удара здание частично обрушилось. Погиб 21 человек. Приглашение от МИД РФ посетить место трагедии в Старобельске приняли 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, от реагирования уклонились — официально назвав причиной дефицит времени, а фактически проигнорировав предложение.