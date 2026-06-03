Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что личное присутствие на месте атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Старобельске позволило ему рассказать западной аудитории о преступлениях киевского режима. Об этом он сообщил РИА «Новости» в ходе ПМЭФ.

Пострадавший город посетили несколько граждан США, включая журналиста Рика Санчеса. Хелали подчеркнул, что присутствие на месте трагедии было принципиально важным. По его словам, поездка дала возможность представить западной публике сведения о случившемся в Старобельске. Он добавил, что место трагедии должны посетить и другие американские СМИ.

«Я бы привёз американских журналистов в Луганскую Народную Республику, чтобы показать им доказательства преступления, совершённого украинским режимом против студентов колледжа в Старобельске», — утверждает Хелали.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что после визита в Старобельск сотрудники Международного комитета Красного Креста выразили соболезнования и констатировали факт трагедии. Он назвал это проявлением принципа нейтральности организации. Парламентарий отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы задействовать и другой ключевой принцип — независимость. Он выразил надежду, что представители организации найдут в себе силы представить честную точку зрения.