Ещё семь сотрудников атакованного колледжа в ЛНР попали в базу «Миротворец»*

Ещё семь работников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Сегодня стало известно, что украинский сайт «Миротворец»* внёс в свою базу данные ещё 16 сотрудников Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ в ЛНР. Ранее на ресурсе уже появились сведения о 19 работниках этого учебного заведения.

«Миротворец» существует с 2014 года. На ресурсе размещают личные данные людей, которых его авторы считают противниками Украины. В базе оказывались журналисты, артисты, спортсмены, политики, а также несовершеннолетние.

Колледж в Старобельске был атакован ВСУ в ночь на 22 мая: удар пришёлся по учебному корпусу и общежитию. Погиб 21 человек, десятки получили ранения. В Москве произошедшее квалифицировали как теракт, СК РФ возбудил уголовное дело, а в ООН призвали провести независимое расследование. Российский лидер Владимир Путин назвал атаку кровавым преступлением и поручил Минобороны подготовить ответ.

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