Украинский сайт «Миротворец»* пополнил свою базу данными ещё 16 сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета (ЛНР). Это следует из данных ресурса.

Ранее на этом сайте уже были опубликованы сведения о 19 других работниках данного учебного заведения. Согласно информации с сайта, в список попали 11 женщин и 5 мужчин, которых обвиняют «в посягательстве на суверенитет Украины и пропаганде среди несовершеннолетних».

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по педагогическому колледжу в Старобельске. Жертвами атаки стал 21 человек, десятки получили ранения. Российская сторона квалифицировала это как теракт, указав, что удар наносился дронами западного производства при прямом содействии стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали к независимому расследованию. Президент Владимир Путин назвал случившееся кровавым преступлением и поручил Минобороны готовить ответ. Возмездие настигло киевский режим в ночь на 24 мая: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам, впервые применив новейшую ракету «Орешник».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прямо на заседании Совета Безопасности продемонстрировал фотографии погибших в Старобельске студентов. Он предъявил 21 снимок с датами рождения и смерти — всем убитым было по 19-20 лет. Дипломат обратил внимание на реакцию украинского постпреда Андрея Мельника, который, по его словам, позволял себе смеяться во время демонстрации этих кадров. Такое поведение Небензя назвал цинизмом, переходящим все мыслимые границы.

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