Родители из Старобельска, чей ребёнок погиб при ударе ВСУ по колледжу, не захотели разговаривать с представителями Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, члены международной организации смогли опросить местных жителей. Сосед подробно изложил обстоятельства произошедшего, так как участвовал в спасении пострадавших.

При этом убитые горем родственники просто не захотели ничего объяснять. «Мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять», — пояснил агентству посол.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Жертвами удара стал 21 человек, еще свыше 40 получили ранения.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. Жертвами удара стал 21 человек, ещё десятки получили ранения. Российская сторона расценила произошедшее как террористический акт, подчеркнув, что при атаке использовались дроны западного производства, а Киеву оказывали содействие страны НАТО. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, в ООН призвали провести независимое расследование. Президент Владимир Путин охарактеризовал случившееся как кровавое преступление и дал указание Министерству обороны подготовить ответные меры. Ответ последовал в ночь на 24 мая: ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам, в ходе которого была впервые применена новейшая ракета «Орешник».