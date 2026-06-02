Миссия Красного Креста осмотрела место гибели студентов колледжа в Старобельске
Делегация Международного комитета Красного Креста, представители регионального Общества Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, который унёс жизни 21 студента.
Участники делегации осмотрели территорию, зашли в повреждённое общежитие, где жили студенты, прошли по комнатам и увидели личные вещи погибших. Мирошник отметил, что представителям МККК также дали возможность поговорить с очевидцами, преподавателем, местным жителем, помогавшими спасать детей, и выжившими студентами учебного заведения.
«Здесь мониторинговая миссия МККК, мы положительно ответили на их пожелания приехать сюда, в Старобельск, и для них открыты все возможности», — подчеркнул Мирошник.
Атака на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР произошла 22 мая: удар пришёлся по учебному корпусу и общежитию, где жили студенты. В результате погибли 21 человек, десятки получили ранения. Одна из студенток успела отправить подруге ужасающее видео из-под завалов перед самой смертью. Иностранные журналисты, прибывшие в Старобельск после удара, увидели на месте разрушений личные вещи детей и игрушки. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование по факту атаки на колледж.
