Делегация Международного комитета Красного Креста, представители регионального Общества Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, который унёс жизни 21 студента.

Участники делегации осмотрели территорию, зашли в повреждённое общежитие, где жили студенты, прошли по комнатам и увидели личные вещи погибших. Мирошник отметил, что представителям МККК также дали возможность поговорить с очевидцами, преподавателем, местным жителем, помогавшими спасать детей, и выжившими студентами учебного заведения.

«Здесь мониторинговая миссия МККК, мы положительно ответили на их пожелания приехать сюда, в Старобельск, и для них открыты все возможности», — подчеркнул Мирошник.