Пострадавшие от атаки ВСУ на колледж в Старобельске пытаются достучаться до западных спонсоров ВСУ. Соответствующее заявление сделала в беседе с РИА «Новости» преподаватель Елена Юрьева, которая лично спасала детей во время удара.

«Просто хочется достучаться до стран, которые помогают Украине: на что идёт финансирование? На убийство детей, на убийство гражданских людей», — сказала Юрьева.

По словам педагога, она приехала в Сватово, чтобы немного отвлечься от пережитого ужаса, но и там столкнулась с последствиями обстрелов. Всего через четыре дома от жилища её родителей украинские войска нанесли десять ударов по гражданским машинам, которые везли продукты в магазин.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по педагогическому колледжу в Старобельске. Жертвами атаки стал 21 человек, десятки получили ранения. Российская сторона квалифицировала это как теракт, указав, что удар наносился дронами западного производства при прямом содействии стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали к независимому расследованию. Президент Владимир Путин назвал случившееся кровавым преступлением и поручил Минобороны готовить ответ. Возмездие настигло киевский режим в ночь на 24 мая: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам, впервые применив новейшую ракету «Орешник».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прямо на заседании Совета Безопасности продемонстрировал фотографии погибших в Старобельске студентов. Он предъявил 21 снимок с датами рождения и смерти — всем убитым было по 19-20 лет. Дипломат обратил внимание на реакцию украинского постпреда Андрея Мельника, который, по его словам, позволял себе смеяться во время демонстрации этих кадров. Такое поведение Небензя назвал цинизмом, переходящим все мыслимые границы.