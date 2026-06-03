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3 июня, 13:52

В Госдуме ждут от Красного Креста независимой оценки трагедии в Старобельске

Депутат Толмачёв: Красный Крест проявил нейтральность к трагедии в колледже ЛНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После визита в Старобельск сотрудники Международного комитета Красного Креста выразили соболезнования и констатировали факт трагедии. Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с «Лентой.ру» назвал это проявлением принципа нейтральности организации.

Парламентарий отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы задействовать и другой ключевой принцип — независимость. Он выразил надежду, что представители организации найдут в себе силы представить честную точку зрения на убийство детей в Старобельске. Толмачёв напомнил, что Запад в очередной раз обошёл выразительным молчанием теракт, совершённый киевскими националистами.

«Верим, что в своей работе на месте трагедии Красный Крест будет объективен, сможет назвать чёрное чёрным, осудит преступление террористического режима и таким образом проявит принцип гуманности», — сказал депутат.

«Хоть плюй в глаза — всё божья роса»: Захарова — об отказе BBC увидеть руины колледжа в Старобельске
«Хоть плюй в глаза — всё божья роса»: Захарова — об отказе BBC увидеть руины колледжа в Старобельске

Атака на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР произошла 22 мая: удар пришёлся по учебному корпусу и общежитию, где жили студенты. В результате погибли 21 человек, десятки получили ранения. Одна из студенток успела отправить подруге ужасающее видео из-под завалов перед самой смертью. Иностранные журналисты, прибывшие в Старобельск после удара, увидели на месте разрушений личные вещи детей и игрушки. Миссия Красного Креста осмотрела место гибели студентов.

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Дарья Нарыкова
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