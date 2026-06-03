После визита в Старобельск сотрудники Международного комитета Красного Креста выразили соболезнования и констатировали факт трагедии. Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с «Лентой.ру» назвал это проявлением принципа нейтральности организации.

Парламентарий отметил, что МККК, помимо гуманности, мог бы задействовать и другой ключевой принцип — независимость. Он выразил надежду, что представители организации найдут в себе силы представить честную точку зрения на убийство детей в Старобельске. Толмачёв напомнил, что Запад в очередной раз обошёл выразительным молчанием теракт, совершённый киевскими националистами.

«Верим, что в своей работе на месте трагедии Красный Крест будет объективен, сможет назвать чёрное чёрным, осудит преступление террористического режима и таким образом проявит принцип гуманности», — сказал депутат.