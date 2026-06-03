Журналисты британской медиакорпорации BBC отказались посещать разрушенный ВСУ колледж в Старобельске (ЛНР), однако их представитель Стив Розенберг приехал на Петербургский международный экономический форум-2026. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на этом же форуме, жёстко раскритиковала такое поведение.

«Хоть плюй в глаза — всё божья роса. Совести нет. Это абсолютный цинизм», — сказала она.

По словам Захаровой, отказ со стороны сотрудников BBC они сами обосновали собственной политической позицией. Дипломат добавила, что на форум указанные лица прибыли демонстрировать свою цивилизованность, тогда как нежелание ехать в ЛНР аргументировали позицией, якобы мешающей им это сделать.

Как полагает представитель МИД, любую беседу с западными журналистами следует открывать темой трагедии в Старобельске. Она подчеркнула, что не стоит им любезно улыбаться и что разговоры с ними нужно заводить со слова «Старобельск».

Сам же британский журналист Стив Розенберг заявил на ПМЭФ-2026, что его коллеги по BBC не имели возможности приехать на место трагедии в Старобельске из-за опасности, хотя изначально готовились к вылету в ЛНР. Он оправдывался перед другими журналистами тем, что честно оставался в Москве и передавал информацию о теракте и слова президента России оттуда же, упомянув также освещение теракта в Енакиеве, где в результате атаки ВСУ погибло восемь мирных жителей, а ещё 11 получили ранения.

Напомним, что в ночь на 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты. В результате удара здание частично обрушилось. Погиб 21 человек. Приглашение от МИД РФ посетить место трагедии в Старобельске приняли 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, от реагирования уклонились — официально назвав причиной дефицит времени, а фактически проигнорировав предложение.