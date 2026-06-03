На ПМЭФ британский журналист Стив Розенберг заявил, что его коллеги по «Би-би-си» не смогли прибыть на место трагедии в Старобельске из-за опасности. По его словам, несмотря на подготовку к вылету в ЛНР, в последний момент было отказано по соображениям безопасности.

Журналист «Би-би-си» оправдал отсутствие коллег в Старобельске. Видео © Life.ru

«Я честно оставался в Москве, и я честно передавал то, что было (теракт в Старобельске) и слова президента (России)», — оправдывался Розенберг перед журналистами.

Он также заверил, что освещение событий в Старобельске велось из Москвы, а также упомянул, что «Би-би-си» освещали недавний теракт в Енакиеве (ДНР).

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее задалась вопросом о причинах отсутствия Розенберга в Старобельске, отмечая, что он появлялся на ярмарках и других событиях.

Напомним, британская «Би-би-си» официально отказалась посетить место удара ВСУ по колледжу в ЛНР, а CNN сослался на отпуск.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по педагогическому колледжу в Старобельске. Жертвами атаки стал 21 человек, десятки получили ранения. Российская сторона квалифицировала это как теракт, указав, что удар наносился дронами западного производства при прямом содействии стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в ООН призвали к независимому расследованию. Президент Владимир Путин назвал случившееся кровавым преступлением и поручил Минобороны готовить ответ. Возмездие настигло киевский режим в ночь на 24 мая: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам, впервые применив новейшую ракету «Орешник».