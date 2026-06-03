Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал второй масштабный удар России по Украине за небольшой промежуток времени. По его словам, это был прямой ответ на теракт, устроенный вооружёнными силами Украины в Старобельске.

Эксперт подчеркнул, что Москва направила Киеву чёткий сигнал: возмездие за подобные действия неизбежно. Ожидание решительных шагов от нашей страны достигло такого накала, что к этому требованию присоединяются не только граждане РФ, но и сочувствующие за рубежом.

Аналитик в беседе с kp.ru обратил внимание на военный потенциал России. Имеющиеся вооружения (самые масштабные среди ядерных держав) позволяют Москве не торопиться с применением наиболее мощных средств.

При этом Россия продолжает придерживаться гуманного формата специальной военной операции. Москва предлагает коллективному Западу и самой Украине возможность выхода из конфликта, избежав полного уничтожения страны. Речь идёт о переходе к дипломатическим усилиям, что позволило бы сохранить хотя бы инфраструктуру.

«На мой взгляд, Россия ещё не дошла до того уровня, после которого мы можем сказать: наконец-то настал тот самый решительный момент», — резюмировал спикер в эфире радио «Комсомольская правда».