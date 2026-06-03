Песков: Ответы РФ на удары по Петербургу будут носить системный характер

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утренние удары ВСУ по Санкт-Петербургу. Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил о недавнем заявлении МИД России.

«Хочу напомнить вам о заявлении МИДа, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер», — сказал спикер Кремля.

Конкретную информацию об ударе представитель Кремля переадресовал региональным властям и Министерству обороны. Однако он добавил, что такие удары и являются одной из причин, по которым продолжается специальная военная операция.

Напомним, сегодня киевский режим предпринял попытку нанести удар по объектам инфраструктуры Северной столицы — для ликвидации последствий был развёрнут оперативный штаб во главе с губернатором Александром Бегловым, к работе привлекли спасательные подразделения. В результате атаки пострадало несколько человек. Американский журналист Джексон Хинкл после атаки назвал действия Украины угрозой для мировой безопасности.