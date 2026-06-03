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Регион
3 июня, 09:24

«Украина опасна для мирового сообщества»: Американский журналист высказался об атаке на Петербург

Журнались Хинкл назвал Украину опасной для мира после атаки дронов на Петербург

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Американский журналист Джексон Хинкл счёл действия Украины угрозой для всего мира. Поводом стала атака дронов на Санкт-Петербург накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Свою позицию он обозначил в публикации на платформе X. Хинкл прямо написал, что Украина опасна для мирового сообщества.

Ранее администрация Северной столицы сообщила, что ВСУ попытались атаковать объекты инфраструктуры. Для ликвидации последствий развернули оперативный штаб под руководством главы региона Александра Беглова, к работе привлекли спасателей. В результате удара пострадали несколько человек.

ВСУ практически ежедневно пытаются поразить гражданские цели в разных субъектах России. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА строго по военным объектам и предприятиям оборонного комплекса противника.

Украинские дроны летели на Петербург через страны Прибалтики
Украинские дроны летели на Петербург через страны Прибалтики

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Никита Никонов
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