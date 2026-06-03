Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила международное сообщество в отсутствии реакции на террористические атаки киевского режима. Своё заявление дипломат сделала на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Захаровой, Киев регулярно прибегает к подобным действиям, однако за рубежом, как считает представитель МИД, предпочитают не давать этому должной оценки.

«Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм», — сказала Захарова.

Она также добавила, что неприятие терроризма должно быть общей позицией для всех людей. По её словам, все нормальные люди должны сказать «нет» терроризму киевского режима.