«Должно быть стыдно»: Захарова жёстко высказалась о реакции мира на атаки Киева
Захарова пристыдила мировое сообщество за молчание после атак Киева
Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила международное сообщество в отсутствии реакции на террористические атаки киевского режима. Своё заявление дипломат сделала на полях Петербургского международного экономического форума.
По словам Захаровой, Киев регулярно прибегает к подобным действиям, однако за рубежом, как считает представитель МИД, предпочитают не давать этому должной оценки.
«Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм», — сказала Захарова.
Она также добавила, что неприятие терроризма должно быть общей позицией для всех людей. По её словам, все нормальные люди должны сказать «нет» терроризму киевского режима.
Ранее сообщалось о террористическом ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, где находились студенты. Погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. После трагедии иностранные журналисты, приехавшие в Старобельск, увидели среди завалов личные вещи детей и игрушки. Они не смогли сдержать слёзы. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование обстоятельств удара.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.