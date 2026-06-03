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Регион
3 июня, 09:57

«Должно быть стыдно»: Захарова жёстко высказалась о реакции мира на атаки Киева

Захарова пристыдила мировое сообщество за молчание после атак Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила международное сообщество в отсутствии реакции на террористические атаки киевского режима. Своё заявление дипломат сделала на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Захаровой, Киев регулярно прибегает к подобным действиям, однако за рубежом, как считает представитель МИД, предпочитают не давать этому должной оценки.

«Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм», — сказала Захарова.

Она также добавила, что неприятие терроризма должно быть общей позицией для всех людей. По её словам, все нормальные люди должны сказать «нет» терроризму киевского режима.

Захарова уличила Европу в очередном приступе избирательной слепоты после теракта в Старобельске
Захарова уличила Европу в очередном приступе избирательной слепоты после теракта в Старобельске

Ранее сообщалось о террористическом ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, где находились студенты. Погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. После трагедии иностранные журналисты, приехавшие в Старобельск, увидели среди завалов личные вещи детей и игрушки. Они не смогли сдержать слёзы. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование обстоятельств удара.

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Николь Вербер
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