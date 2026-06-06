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Трагедия в Старобельске
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Регион
6 июня, 14:16

МИД: РФ готова организовать приезд делегации ООН к месту теракта в Старобельске

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия готова обеспечить приезд делегации ООН в Старобельск в ЛНР, где ВСУ нанесли террористический удар по колледжу. Об этом сообщил замглавы МИД России Алимов на встрече с директором Информационного центра ООН, комментируя отговорки международной организации в якобы невозможности верифицировать произошедшую трагедию.

«Утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», — сказано в тексте.

В Посольстве РФ в Австрии открыли выставку о жертвах атаки ВСУ в Старобельске
В Посольстве РФ в Австрии открыли выставку о жертвах атаки ВСУ в Старобельске

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали педколледж в Старобельске. Жертвами стали 21 человек, десятки ранены. Москва расценила это как теракт с применением западных дронов при поддержке НАТО. СК РФ возбудил уголовное дело, Владимир Путин назвал случившееся кровавым преступлением и дал поручение Минобороны подготовить ответные меры. Спустя двое суток, в ночь на 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам, задействовав новейшую ракету «Орешник».

Ранее сегодня стало известно, что МИД РФ передал в ООН фото и видео с места теракта ВСУ в Старобельске.

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Татьяна Миссуми
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