В консульском отделе Посольства России в Австрии разместили выставку «Убиты в Старобельске». Экспозиция посвящена памяти жертв террористической атаки на колледж Луганского государственного педагогического университета в ЛНР.

Атака произошла в ночь на 22 мая 2026 года. По учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ударили четыре беспилотника ВСУ. В результате погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения.

Жертвами атаки стали обычные дети, ни в чём невинные студенты в возрасте от 15 до 22 лет. В российском посольстве подчеркнули, что удар по образовательному учреждению стал очередным преступлением киевского режима против гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

Выставка должна сохранить память о погибших и показать посетителям последствия атак ВСУ по мирному населению. В дипмиссии отметили, что экспозиция призвана донести правду о трагедии в Старобельске и о тех, кто стал её жертвами.

А в Москве траурные мероприятия в память о погибших в Старобельске прошли у стен иностранных дипмиссий. Люди собрались возле посольств Франции и Великобритании, чтобы почтить память детей и подростков, погибших при атаке ВСУ на колледж. У французского диппредставительства собралось более 175 человек, у британского — около 150. Участники держали портреты жертв теракта и плакаты с осуждением удара.