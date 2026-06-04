Москвичи вышли к посольствам стран НАТО, чтобы осудить удар ВСУ по Старобельску

В Москве у стен иностранных дипмиссий прошли траурные мероприятия. Граждане собрались, чтобы почтить память детей, погибших во время атаки Вооружённых сил Украины на колледж в Старобельске, передаёт газета «Известия».

В Москве у стен иностранных дипмиссий прошли траурные мероприятия. Видео © Telegram / IZ.RU

Возле посольства Франции собралось более 175 человек. Ещё около 150 участников акции находятся у здания дипломатического представительства Великобритании.

В руках люди держат портреты жертв теракта и плакаты. На одном из них — надпись, осуждающая удар ВСУ: «Ваше оружие убивает детей».