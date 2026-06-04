Москвичи вышли к посольствам стран НАТО, чтобы осудить удар ВСУ по Старобельску
В Москве у стен иностранных дипмиссий прошли траурные мероприятия. Граждане собрались, чтобы почтить память детей, погибших во время атаки Вооружённых сил Украины на колледж в Старобельске, передаёт газета «Известия».
В Москве у стен иностранных дипмиссий прошли траурные мероприятия. Видео © Telegram / IZ.RU
Возле посольства Франции собралось более 175 человек. Ещё около 150 участников акции находятся у здания дипломатического представительства Великобритании.
В руках люди держат портреты жертв теракта и плакаты. На одном из них — надпись, осуждающая удар ВСУ: «Ваше оружие убивает детей».
Напомним, что в ночь на 22 мая украинские военные атаковали беспилотниками общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В этот момент там спали студенты. В результате удара здание частично обрушилось. Погиб 21 человек. Одна из студенток успела отправить подруге ужасающее видео из-под завалов перед самой смертью. Приглашение от МИД РФ посетить место трагедии в Старобельске приняли 50 представителей СМИ из 20 стран. В то же время такие гиганты, как BBC, CNN, от реагирования уклонились — официально назвав причиной дефицит времени, а фактически проигнорировав предложение.
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Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев