КСИР заявил о запуске ракет и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о запуске ракет и беспилотников по объектам США на Ближнем Востоке. Заявление появилось после ударов США по территории Ирана. Об этом сообщил КСИР.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вооружённые силы страны не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.

«Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности»,— написал он в соцсети X, обращаясь к США.

Вооружённые силы США завершили нанесение ударов по Ирану после атаки на американский вертолёт Apache. Под удар попали средства ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения в районе Ормузского пролива. Для операции использовалось высокоточное вооружение с истребителей ВВС и ВМС США. В Командовании назвали действия соразмерным ответом на недавние нападения на американских военных и международные торговые суда, проходящие через регион.