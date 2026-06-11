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Война на Ближнем Востоке

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Регион
10 июня, 21:23

Хегсет заявил об усиленных атаках на Иран в ночь на четверг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США усилят атаки на Иран в ночь на четверг. Удары нанесут по ключевым объектам инфраструктуры. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он сообщил журналистам, что Центральное командование США приступит к бомбардировкам вечером. Хегсет сослался на указание президента Дональда Трампа нанести сильный удар по Ирану. Военные намерены сбросить бомбы на ключевую инфраструктуру страны. Бомбардировки могут продолжиться и в ночь на пятницу.

«Центральное командование будет занято сегодня вечером, потому что президент Трамп сказал, что мы нанесём сильный удар по Ирану, и мы это сделаем», — сказал он журналистам.

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Ранее в среду массовые бомбардировки анонсировал сам Трамп. Он объяснил решение затягиванием переговоров и инцидентом с американским вертолётом. При этом президент заявляет, что стороны близки к соглашению.

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Антон Голыбин
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