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10 июня, 16:16

Трамп: Сделка с Ираном готова, осталось только подписать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Соглашение США с Ираном находится на финальной стадии готовности, и для его завершения требуется лишь подписание со стороны Тегерана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Всё, что им нужно сделать, — это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», — заявил Трамп в Белом доме, комментируя ход диалога с Ираном.

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Напомним, ВС США накануне начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт AH-64 Apache. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.

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Наталья Демьянова
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