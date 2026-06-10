Трамп: Сделка с Ираном готова, осталось только подписать

Соглашение США с Ираном находится на финальной стадии готовности, и для его завершения требуется лишь подписание со стороны Тегерана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Всё, что им нужно сделать, — это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», — заявил Трамп в Белом доме, комментируя ход диалога с Ираном.