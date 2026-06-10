Трамп: Сделка с Ираном готова, осталось только подписать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Соглашение США с Ираном находится на финальной стадии готовности, и для его завершения требуется лишь подписание со стороны Тегерана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Всё, что им нужно сделать, — это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», — заявил Трамп в Белом доме, комментируя ход диалога с Ираном.
Напомним, ВС США накануне начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолёт AH-64 Apache. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с жёстким предупреждением в адрес Соединённых Штатов. Он заявил, что иранские вооружённые силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.