Трамп заявил о переговорах с Ираном, однако Тегеран опроверг информацию

Президент США Дональд Трамп сообщил журналисту Fox News, что провёл телефонные переговоры с высокопоставленными представителями Ирана. Как заявил в прямом эфире корреспондент Трей Ингст, республиканец уточнил, что сегодня вечером ему позвонили представители иранского руководства.

Однако агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранские официальные лица не проводили телефонных переговоров с американским лидером и не обращались к Вашингтону с просьбой остановить бомбардировки. По информации агентства, Иран вместо контактов с США намерен ответить на вооружённую агрессию.

Ранее сообщалось, что США усилили атаки на Иран в ночь на четверг. Удары наносились по ключевым объектам инфраструктуры. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он сообщил журналистам, что Центральное командование США приступило к бомбардировкам вечером. Хегсет сослался на указание президента Дональда Трампа нанести сильный удар по Ирану.