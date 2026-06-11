США завершили новую серию ударов по Ирану, опубликовав видео ракетных запусков

Американские военные завершили новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Под атаку попали средства военного наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны.

Запуск ракет США. Видео © X / U.S. Central Command

«Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всей территории Ирана. Подразделения Корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС США применили высокоточное вооружение против иранских целей, представлявших угрозу для американских войск и международных торговых судов, проходящих через воды региона», — говорится в заявлении.

В Вашингтоне назвали операцию ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию» со стороны Ирана. Кроме того, в командовании также подчеркнули, что войска сохраняют боеготовность и готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. До этого появлялись сообщения о серии взрывов в нескольких городах Ирана. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округ Минаб. Кроме того, в районе иранских островов Кешм и Хенгам также были слышны взрывы.